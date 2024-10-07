Українці серед лауреатів. ФІФА роздала індивідуальні призи за футзальний ЧС-2024

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відзначила найкращих футзалістів цьогорічного Мундіалю в Узбекистані. Серед нагороджених опинилися представники збірної України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Призери чемпіонату світу 2024 року розділили нагороди Мундіалю. Два індивідуальні призи дісталися українцям.
Універсал "синьо-жовтих" Ростислав Семенченко здобув "Бронзовий м'яч", ставши третім найкращим футзалістом ЧС-2024 після бразильців Дієго та Марлона. Український футзаліст упродовж турніру оформив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. Він провів усі 7 матчів на "бронзовому" для збірної України турнірі.
Тим часом Даниіл Абакшин отримав "Срібний бутс" чемпіонату світу. Завдяки хет-трику в поєдинку за третє місце проти Франції (7:1) універсал піднявся на друге місце в списку бомбардирів Мундіалю (7 м'ячів). Найкращим же бомбардиром турніру став бразилець Марсель (10 голів).
Нагороди чемпіонату світу-2024 з футзалу:
"Синьо-жовті" на груповому етапі змагалися в групі C. На старті змагань команда Олександра Косенка зазнала фіаско від майбутнього фіналіста турніру – Аргентини (1:7).
Утім, далі збірна України зібралася та видала серію позитивних результатів. У квартеті вітчизняні футзалісти розібралися з Анголою (7:2) та Афганістаном (4:1), а в плей-офф вибили Нідерланди (3:1) та Венесуелу (9:4). У півфіналі "синьо-жовті" драматично поступилися Бразилії, пропустивши гол із 10-метрового через перебір фолів (2:3).
У матчі за 3-тє місце збірна України розтрощила Францію (7:1). Українці вперше завоювали нагороди чемпіонатів світу. Бронзовими призерами стали голкіпери Кирило Ципун, Олександр Сухов, Юрій Савенко, а також універсали Назар Швед, Андрій Мельник, Євгеній Жук, Микола Микитюк, Ростислав Семенченко, Ігор Чернявський, Даниіл Абакшин, Михайло Зварич, Артем Фаренюк, Ігор Корсун, Петро Шотурма.
До слова, раніше розібрали кадрові зміни Реброва в збірній України.
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