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Українці розповіли, кому з політиків довіряють найбільше: лідирує не Зеленський

22:00 07.08.2026 Пт
2 хв
Про одного з топпосадовців 70% опитаних громадян взагалі не чули
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Українці найбільше довіряють Валерію Залужному, Кирилу Буданову та Володимиру Зеленському. Водночас про нового прем'єр-міністра більшість громадян "не чули".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

За даними соціологів, лідером за рівнем симпатій є Валерій Залужний - йому висловили довіру 68% респондентів (не довіряють - 21%).

Показники довіри серед інших відомих діячів розподілилися наступним чином:

  • Кирило Буданов: 62% довіряють, 21% - ні;
  • Володимир Зеленський: 59% довіряють, 38% - ні;
  • Михайло Федоров: 58% довіряють, 17% - ні.

Соціологи зауважують, що рівень довіри до Михайла Федорова за останні тижні зазнав суттєвих змін. Якщо до середини липня (до початку протестів) йому довіряли 35%, то в другій половині місяця показник зріс до 65-68%, а на початку серпня стабілізувався на позначці 58%.

Фото: рейтинг довіри до політиків (ratinggroup.ua)

Рівень впізнаваності нових посадовців

Опитування також зафіксувало рівень обізнаності громадян про новопризначених керівників.

Новопризначеному головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому довіряють 56% опитаних, не довіряють - 12%. Водночас 23% респондентів відповіли, що ще не чули про нього, а 9% вагалися з відповіддю.

Найменш впізнаваним виявився новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький: 70% респондентів взагалі про нього не чули. Довіру йому висловили 10%, недовіру - 12%, а 8% не змогли визначитися.

Нагадаємо, понад половина українців продовжують довіряти Володимиру Зеленському. Водночас після останніх кадрових змін і хвилі протестів цей показник дещо зменшився.

За результатами опитування, нині главі держави довіряють 55% опитаних, тоді як 40% заявили про недовіру.

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Володимир ЗеленськийМихайло ФедоровКирило БудановВалерій ЗалужнийСергій КорецькийМихайло ДрапатийРейтинг