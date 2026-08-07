Українці розповіли, кому з політиків довіряють найбільше: лідирує не Зеленський

За даними соціологів, лідером за рівнем симпатій є Валерій Залужний - йому висловили довіру 68% респондентів (не довіряють - 21%).

Показники довіри серед інших відомих діячів розподілилися наступним чином:

Кирило Буданов: 62% довіряють, 21% - ні;

Володимир Зеленський: 59% довіряють, 38% - ні;

Михайло Федоров: 58% довіряють, 17% - ні.

Соціологи зауважують, що рівень довіри до Михайла Федорова за останні тижні зазнав суттєвих змін. Якщо до середини липня (до початку протестів) йому довіряли 35%, то в другій половині місяця показник зріс до 65-68%, а на початку серпня стабілізувався на позначці 58%.

Фото: рейтинг довіри до політиків (ratinggroup.ua)

Рівень впізнаваності нових посадовців

Опитування також зафіксувало рівень обізнаності громадян про новопризначених керівників.

Новопризначеному головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому довіряють 56% опитаних, не довіряють - 12%. Водночас 23% респондентів відповіли, що ще не чули про нього, а 9% вагалися з відповіддю.

Найменш впізнаваним виявився новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький: 70% респондентів взагалі про нього не чули. Довіру йому висловили 10%, недовіру - 12%, а 8% не змогли визначитися.