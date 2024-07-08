Українці на прифронтових територіях можуть замовити ліки через "Укрпошту": як це зробити

Як зазначили в ОВА, завдяки проекту жителі деокупованих територій отримали можливість замовляти безкоштовну експрес-доставку ліків через відділення "Укрпошти". Зокрема за Урядовою програмою "Доступні ліки".

Щоб замовити ліки необхідно:

Зателефонуйте до контакт-центру за номером 0-800-300-545 та слідуйте підказкам;

Замовлення буде доставлене до найближчого відділення АТ "Укрпошта" безкоштовно. Термін доставки - до 3 днів між обласними центрами;

Коли ваше замовлення прибуде до відділення, ви отримаєте SMS-повідомлення.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.

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