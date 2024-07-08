Українці на прифронтових територіях можуть замовити ліки через "Укрпошту": як це зробити

Українці на прифронтових територія можуть придбати ліки через контакт-центр "Укрпошти" з безкоштовною доставкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на Херсонську ОВА.
Як зазначили в ОВА, завдяки проекту жителі деокупованих територій отримали можливість замовляти безкоштовну експрес-доставку ліків через відділення "Укрпошти". Зокрема за Урядовою програмою "Доступні ліки".
Щоб замовити ліки необхідно:
Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.
Також РБК-Україна писала про те, які ліки мають бути в аптечці у кожного українця.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.