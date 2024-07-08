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Українці на прифронтових територіях можуть замовити ліки через "Укрпошту": як це зробити

Фото: українці на прифронтових територіях можуть замовити ліки через "Укрпошту (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українці на прифронтових територія можуть придбати ліки через контакт-центр "Укрпошти" з безкоштовною доставкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на Херсонську ОВА.

Як зазначили в ОВА, завдяки проекту жителі деокупованих територій отримали можливість замовляти безкоштовну експрес-доставку ліків через відділення "Укрпошти". Зокрема за Урядовою програмою "Доступні ліки".

Щоб замовити ліки необхідно:

  • Зателефонуйте до контакт-центру за номером 0-800-300-545 та слідуйте підказкам;
  • Замовлення буде доставлене до найближчого відділення АТ "Укрпошта" безкоштовно. Термін доставки - до 3 днів між обласними центрами;
  • Коли ваше замовлення прибуде до відділення, ви отримаєте SMS-повідомлення.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.

Також РБК-Україна писала про те, які ліки мають бути в аптечці у кожного українця.

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