ua en ru
Пн, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці на прифронтових територіях можуть замовити ліки через "Укрпошту": як це зробити

Понеділок 08 липня 2024 21:44
UA EN RU
Українці на прифронтових територіях можуть замовити ліки через "Укрпошту": як це зробити Фото: українці на прифронтових територіях можуть замовити ліки через "Укрпошту (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українці на прифронтових територія можуть придбати ліки через контакт-центр "Укрпошти" з безкоштовною доставкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на Херсонську ОВА.

Як зазначили в ОВА, завдяки проекту жителі деокупованих територій отримали можливість замовляти безкоштовну експрес-доставку ліків через відділення "Укрпошти". Зокрема за Урядовою програмою "Доступні ліки".

Щоб замовити ліки необхідно:

  • Зателефонуйте до контакт-центру за номером 0-800-300-545 та слідуйте підказкам;
  • Замовлення буде доставлене до найближчого відділення АТ "Укрпошта" безкоштовно. Термін доставки - до 3 днів між обласними центрами;
  • Коли ваше замовлення прибуде до відділення, ви отримаєте SMS-повідомлення.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.

Також РБК-Україна писала про те, які ліки мають бути в аптечці у кожного українця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
аптеки Укрпошта
NEWS
Подвійний удар по Києву, прильоти у Дніпрі та Кривому Розі: головне про наслідки атаки РФ
Подвійний удар по Києву, прильоти у Дніпрі та Кривому Розі: головне про наслідки атаки РФ
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон