Украинцы на прифронтовых территориях могут заказать лекарства через "Укрпочту": как это сделать

Украинцы на прифронтовую территорию могут приобрести лекарства через контакт-центр "Укрпочты" с бесплатной доставкой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Херсонскую ОВА.

Как отметили в ОВА, благодаря проекту жители деоккупированных территорий получили возможность заказывать бесплатную экспресс-доставку лекарств через отделение "Укрпочты". В частности, по Правительственной программе "Доступные лекарства".

Чтобы заказать лекарство необходимо:

Позвоните в контакт-центр по номеру 0-800-300-545 и следуйте подсказкам;

Заказ будет доставлен в ближайшее отделение АО "Укрпочта" бесплатно. Срок доставки – до 3 дней между областными центрами;

Когда ваш заказ прибудет в отделение, вы получите SMS-сообщение.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году. Ведомство обнародовало соответствующий список.

Также РБК-Украина писала о том, какое лекарство должно быть в аптечке у каждого украинца.

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