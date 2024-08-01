ua en ru
Чт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы за полгода увеличили свои сбережения в наличной валюте на 8 млрд долларов

Украина, Четверг 01 августа 2024 08:59
UA EN RU
Украинцы за полгода увеличили свои сбережения в наличной валюте на 8 млрд долларов Фото: Валютные сбережения украинцев выросли на 8 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины оценивает увеличение объемов наличной валюты вне банков за июнь 2024 года в 1,3 млрд долларов (в июне 2023 года – 0,8 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор платежного баланса за июнь 2024 года.

За январь-июнь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 7,9 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года – в 6,1 млрд долларов.

НБУ не дает оценку общей суммы наличной валюты на руках у населения и бизнеса, однако предыдущие оценки свидетельствуют, что эта сумма может превышать 120 млрд долларов.

Таким образом, наличная валюта остается основной формой сбережений украинцев и значительно превышает объем наличной гривны – 800 млрд гривен (менее 20 млрд. долларов).

Напомним, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2024 года, составил 1,331 млрд долларов. Объем в июне стал максимальным с начала года, хотя и значительно меньше, чем в январе (1,864 млрд долларов).

Население в июне купило в банках 972 млн долларов, что на 6,1% меньше по сравнению с маем. С начала года украинцы купили 5,238 млрд. долларов. Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около 41 гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара
NEWS
Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов
Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая