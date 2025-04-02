Українці за останній місяць різко скоротили купівлю доларів у банках

Населення України в березні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,625 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,345 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 720 млн доларів.

Обсяг купівлі впав на 24,9% порівняно з лютим.

Загалом з початку року українці купили в банках 3,158 млрд доларів.

Курс долара в березні

Курс долара на готівковому ринку в березні коливався нижче рівня 42 гривень. У підсумку за місяць долар подешевшав на 15 копійок до 41,70 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс впав на 10 копійок до 41,40 грн/долар.

Протягом березня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,20-41,70 грн/долар. У підсумку за березень курс долара впав на 4 копійки - з 41,51 грн/долар до 41,47 грн/долар. Долар дешевшає третій місяць поспіль.

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 16,5 млрд доларів (минулого року - 11,7 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,7 трлн гривень).

За лютий обсяг валюти поза банками оцінено в 1,2 млрд доларів (минулого року - 1,4 млрд доларів).