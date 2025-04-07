Українці назвали місце, де найчастіше вимагають хабарі

Зокрема, 29% респондентів заявили, що керівництво шкіл та вчителі вимагали від них або членів родини хабаря (грошей, подарунка, протекції, послуги) протягом останніх 12 місяців.

Ще 26% повідомили про вимагання хабарів при отриманні медичних послуг (включаючи лікарів, співробітників лікарень, поліклінік, аптек).

З твердженням респондентів, корупція у сфері приватизації, володіння та користування землею зросла за рік з 14% до 25%.

Крім того, 25% українці заявили, що стикалися з вимаганням хабарів від співробітників Національної поліції (включаючи патрульну поліцію).

Рівень корупції в податковій сфері зріс за рік з 6% до 13%, вважають українці.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) Протягом 2007-2009 років КМІС виступав партнером проєкту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції", що виконувався Менеджмент Сістемз Інтернешнл (MSI) за фінансування USAID.

В рамках цього проєкту КМІС розробив методологію для масштабного національного опитування. Базове дослідження проводилось у 2007 році і повторне дослідження - у 2009 році. Згодом дослідження було повторене за сприяння проєктів UNITER (2011, 2015) та ENGAGE (2018, 2021, 2023 та 2024) за фінансування USAID. Кожна хвиля дослідження охоплювала понад 10 000 респондентів та використовувала співставний інструментарій та методологію.

У 2023 та 2024 роках в умовах повномасштабної війни основне опитування 10 000 респондентів. Окрім того, було опитано 1 000 ВПО у тих же областях та 2 000 шукачів притулку за кордоном (з використанням дистанційних методів - онлайн, месенджери тощо).