Українці найчастіше скаржаться на товари з інтернет-магазинів та неякісну комуналку

Впродовж 2024 року до Держпродспоживслужби надійшло 5722 індивідуальних та колективних звернень громадян. З них пропозицій - 27, заяв - 4078, скарг - 1617.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби .

Крім того, від державної установи "Урядовий контактний центр" впродовж 2024 року надійшло 3801 звернення громадян.

За даними пресслужби, більшість звернень громадян стосувалися питань захисту прав споживачів щодо придбання неякісних непродовольчих товарів через інтернет-магазини та надання неналежної якості житлово-комунальних послуг.

Як зазначили у відомстві, у зверненнях, які порушувалися громадянами щодо якості продуктів та їх безпечності для здоров’я споживача, ставилися питання щодо інформації про продукцію та її маркування, терміни зберігання, використання харчових добавок, вміст у харчових продуктах небезпечних забруднювачів, фальсифікації продукції, недобросовісних торговельних методів ведення бізнесу (включаючи рекламу та маркетингову діяльність).

Нагадаємо, за даними Держпродспоживслужби, найбільш небезпечними товарами 2024 року виявилися: