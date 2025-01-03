Украинцы чаще всего жалуются на товары из интернет-магазинов и некачественную коммуналку

В течение 2024 года в Госпродпотребслужбу поступило 5722 индивидуальных и коллективных обращений граждан. Из них предложений - 27, заявлений - 4078, жалоб - 1617.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы .

Кроме того, от государственного учреждения "Правительственный контактный центр" в течение 2024 года поступило 3801 обращение граждан.

По данным пресс-службы, большинство обращений граждан касались вопросов защиты прав потребителей относительно приобретения некачественных непродовольственных товаров через интернет-магазины и предоставления ненадлежащего качества жилищно-коммунальных услуг.

Как отметили в ведомстве, в обращениях, которые поднимались гражданами относительно качества продуктов и их безопасности для здоровья потребителя, ставились вопросы относительно информации о продукции и ее маркировки, сроки хранения, использование пищевых добавок, содержание в пищевых продуктах опасных загрязнителей, фальсификации продукции, недобросовестных торговых методов ведения бизнеса (включая рекламу и маркетинговую деятельность).

Напомним, по данным Госпродпотребслужбы, наиболее опасными товарами 2024 года оказались: