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Украинцы чаще всего жалуются на товары из интернет-магазинов и некачественную коммуналку

Украина, Пятница 03 января 2025 13:04
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Украинцы чаще всего жалуются на товары из интернет-магазинов и некачественную коммуналку Фото: Товары из интернет-магазинов и некачественная коммуналка возглавили рейтинг по жалобам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение 2024 года в Госпродпотребслужбу поступило 5722 индивидуальных и коллективных обращений граждан. Из них предложений - 27, заявлений - 4078, жалоб - 1617.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Кроме того, от государственного учреждения "Правительственный контактный центр" в течение 2024 года поступило 3801 обращение граждан.

По данным пресс-службы, большинство обращений граждан касались вопросов защиты прав потребителей относительно приобретения некачественных непродовольственных товаров через интернет-магазины и предоставления ненадлежащего качества жилищно-коммунальных услуг.

Как отметили в ведомстве, в обращениях, которые поднимались гражданами относительно качества продуктов и их безопасности для здоровья потребителя, ставились вопросы относительно информации о продукции и ее маркировки, сроки хранения, использование пищевых добавок, содержание в пищевых продуктах опасных загрязнителей, фальсификации продукции, недобросовестных торговых методов ведения бизнеса (включая рекламу и маркетинговую деятельность).

Напомним, по данным Госпродпотребслужбы, наиболее опасными товарами 2024 года оказались:

  • Игрушки, содержащие токсичные вещества или мелкие детали, опасные для детей.
  • Электрическое и электронное оборудование, которое представляет риск воспламенения или поражения электрическим током.
  • Осветительные устройства, не соответствующие нормам излучения.

Как сообщало РБК-Украина, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в ноябре 2024 года, по сравнению с ноябрем прошлого года, выросли на 18,7%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.

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