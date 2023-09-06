Українці можуть заробити на корупціонерах: що треба робити

Національне агентство з питань запобігання корупції запустило Єдиний портал повідомлень викривачів. На ньому українці можуть повідомляти про зафіксовані факти хабарництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Як зазначили у НАЗК, цей портал є одним з інструментів реалізації антикорупційної політики України. Він забезпечує цілодобовий доступ для подання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

"Ефективне функціонування Порталу є частиною вимог для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу. Таким чином виконано їхні рекомендації та інтегровано досвід інших успішних держав із побудови взаємодії з викривачами", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Для того, щоб повідомити про корупцію на порталі, потрібно:

Відкрити вебсайт порталу. Вибрати організацію, в якій ви стали свідком корупції. Заповнити форму повідомлення. Натиснути кнопку "Відправити".

Хто може звернутися на Портал?

Повідомити про корупцію може будь-яка особа, якій стала відома інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, може повідомити про це на Порталі. Законодавство не містить будь-яких обмежень з цього питання. Однак не кожен може набути статус викривача.

Яка різниця між викривачем і заявником?

Особа вважається викривачем за сукупності таких умов:

повідомити про корупцію має фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка переконана, що її інформація є достовірною;

наведена у повідомленні інформація повинна містити фактичні дані, що доводять можливе вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які можна перевірити;

ця інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходження нею служби чи навчання.

У разі відсутності хоча б однієї з вищевказаних умов особа вважається заявником.

Чи можливо повідомити про корупцію анонімно?

Портал пропонує вибір - анонімно подавати повідомлення чи із зазначенням інформації про себе. Це вирішувати вам. Кожному гарантується право на конфіденційність. Однак, якщо особа здійснила повідомлення анонімно, вона не може претендувати на винагороду, а також не може користуватися статусом викривача.

Також можна не вказувати про себе жодних даних. В будь-якому разі кожному заявнику надається ідентифікатор, ввівши який, можна слідкувати за ходом розгляду повідомлення. Його необхідно буде ввести у відповідне поле на Порталі та дізнатись на якій стадії перебуває розгляд вашого повідомлення.

Який порядок отримання та розгляду повідомлень?

Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Попередній розгляд повідомлень відбувається у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення інформації до Порталу.

Якщо під час попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції або ДБР. Якщо викладена у повідомленні інформація підтверджується, винні особи притягуються до дисциплінарної відповідальності уповноваженим на це суб’єктом.

Звертаємо увагу, що особі, яка здійснила повідомлення, надається детальна інформація про результати попереднього розгляду у триденний строк з дня завершення розгляду.

Які гарантії безпеки для викривача?

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку зі здійсненим повідомленням правоохоронні органи можуть надати захист від протиправних посягань, що передбачено Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

Приводом для вжиття заходів безпеки можуть бути: заява викривача, члена його сім’ї або близького родича; звернення керівника відповідного державного органу; отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і майну.

Який алгоритм отримання винагороди 10%?

Першою умовою для отримання винагороди є статус викривача у кримінальному провадженні. Розмір винагороди становить 10% від грошового розміру предмета корупційного кримінального правопорушення, або від завданого державі збитку.

Проте винагорода не може бути більшою за 3000 мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення такого правопорушення. Винагорода виплачується за результатами судового розгляду після ухвалення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили коштом Держбюджету органами державного казначейства.

Корупційні скандали в Україні

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

До того ж нещодавно в ЗМІ з'явилося розслідування про те, що Міноборони нібито закупило в турецької фірми Vector avia hava araçlari зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки, за даними розслідування, зросла втричі.

Ми також повідомляли, що нещодавно український президент Володимир Зеленський запропонував прирівняти корупцію до державної зради.