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Українці можуть зареєструвати нерухомість у "Дії" ще у 10 областях: чому це важливо

Ілюстративне фото: українці можуть зареєструвати нерухомість у "Дії" ще у 10 областях (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Мешканці ще 10 областей України можуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухомість за допомогою порталу "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

У відомстві зазначають, що наразі реєстрація нерухомості у "Дії" доступна у Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях, а також у Луцьку.

Це стосується прав на нерухоме майно, зареєстрованих до 1 січня 2013 року, коли було запроваджено відповідний Державний реєстр.

До цього зареєструвати нерухомість у "Дії" могли лише мешканці Львівщини, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківської області.

Як користуватися послугою?

  1. Зайти на портал "Дія" та пройти реєстрацію;
  2. Вибрати "Послуги", потім "Земля, будівництво, нерухомість", потім "Державна реєстрація прав на нерухоме майно", потім "Подати заявку";
  3. Внести необхідну інформацію та копії документів;
  4. Підписати заяву електронним підписом.

Чому це важливо?

За допомогою реєстрації нерухомості можна підтвердити, що ви є законним власником майна.

У такому разі шахраї не можуть підробити документи про права власності на майно.

Зазначимо, раніше в українців виникали проблеми під час спроби отримати компенсації за програмою "єВідновлення". У порталі "Дія" не відображалося їхнє житло, оскільки воно не було там зареєстроване.

У Мінреінтеграції назвали два рішення, за допомогою яких можна вирішити цю проблему.

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