Українці можуть зареєструвати нерухомість у "Дії" ще у 10 областях: чому це важливо

Мешканці ще 10 областей України можуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухомість за допомогою порталу "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
У відомстві зазначають, що наразі реєстрація нерухомості у "Дії" доступна у Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях, а також у Луцьку.
Це стосується прав на нерухоме майно, зареєстрованих до 1 січня 2013 року, коли було запроваджено відповідний Державний реєстр.
До цього зареєструвати нерухомість у "Дії" могли лише мешканці Львівщини, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківської області.
За допомогою реєстрації нерухомості можна підтвердити, що ви є законним власником майна.
У такому разі шахраї не можуть підробити документи про права власності на майно.
Зазначимо, раніше в українців виникали проблеми під час спроби отримати компенсації за програмою "єВідновлення". У порталі "Дія" не відображалося їхнє житло, оскільки воно не було там зареєстроване.
У Мінреінтеграції назвали два рішення, за допомогою яких можна вирішити цю проблему.
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