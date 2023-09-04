Українці можуть отримувати паспорт та код одночасно: кому доступна послуга

Паспорт громадянина України та номер платника податків можна оформити одночасно. Послугою можуть скористатися підлітки, що вперше оформлюють ці документи та мають зареєстроване місце проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online .

"Під час оформлення паспорта громадянина України вперше підлітки можуть оформити та номер платника податків в Державній міграційній службі. Головна умова - дитина має зареєстроване місце проживання", - йдеться в повідомленні.

Як отримати послугу:

зібрати необхідні документи;

звернутися для оформлення паспорта до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем звернення особи.

Для оформлення паспорта особа подає:

свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження;

оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для особи, яка постійно проживає за кордоном);

документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи.

Українцям також нагадали, що паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.