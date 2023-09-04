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Українці можуть отримувати паспорт та код одночасно: кому доступна послуга

Україна, Понеділок 04 вересня 2023 10:57
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Українці можуть отримувати паспорт та код одночасно: кому доступна послуга Фото: українці можуть отримувати паспорт та код одночасно, кому доступна послуга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Паспорт громадянина України та номер платника податків можна оформити одночасно. Послугою можуть скористатися підлітки, що вперше оформлюють ці документи та мають зареєстроване місце проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

"Під час оформлення паспорта громадянина України вперше підлітки можуть оформити та номер платника податків в Державній міграційній службі. Головна умова - дитина має зареєстроване місце проживання", - йдеться в повідомленні.

Як отримати послугу:

  • зібрати необхідні документи;
  • звернутися для оформлення паспорта до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем звернення особи.

Для оформлення паспорта особа подає:

  • свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження;
  • оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для особи, яка постійно проживає за кордоном);
  • документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи.

Українцям також нагадали, що паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

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