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Украинцы могут получать паспорт и код одновременно: кому доступна услуга

Украина, Понедельник 04 сентября 2023 10:57
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Украинцы могут получать паспорт и код одновременно: кому доступна услуга Фото: украинцы могут получать паспорт и код одновременно, кому доступна услуга (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Паспорт гражданина Украины и номер налогоплательщика можно оформить одновременно. Услугой могут воспользоваться подростки, впервые оформляющие эти документы и имеющие зарегистрированное место жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

"При оформлении паспорта гражданина Украины впервые подростки могут оформить и номер налогоплательщика в Государственной миграционной службе. Главное условие - ребенок имеет зарегистрированное место жительства", - говорится в сообщении.

Как получить услугу:

  • собрать необходимые документы;
  • обратиться для оформления паспорта в территориальный орган/территориальное подразделение ГМС, уполномоченный субъект по месту обращения лица.

Для оформления паспорта нужно предоставить:

  • свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения;
  • оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу (для лица, постоянно проживающего за границей);
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя/уполномоченного лица.

Украинцам также напомнили, что впервые оформляемый паспорт выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.

Как сообщалось, при оформлении внутреннего или загранпаспорта необходимо оплачивать административный сбор. Впрочем, при определенных условиях украинцы могут быть освобождены от его оплаты.

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