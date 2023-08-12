Українці можуть отримати компенсацію за знищене під час війни житло: як подати заяву

В Україні 1 серпня стартував другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України в Facebook .

Українці через портал "Дія" можуть подати заяву про компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла.

Як податися?

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане); після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку "Дія".

У відомстві зазначать, що подати заяву на компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, чия оселя:

зруйнована через бойові дії після 24 лютого;

не підлягає відновленню;

розміщена на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій;

право власності на неї є в Державному реєстрі речових прав.

При цьому наголошується, що власник житла не має мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.

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