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Украинцы могут получить компенсацию за уничтоженное во время войны жилье: как подать заявление

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Суббота 12 августа 2023 23:07
Украинцы могут получить компенсацию за уничтоженное во время войны жилье: как подать заявление Иллюстративное фото: Украинцы могут получить компенсацию за уничтоженное во время войны жилье (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине 1 августа стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чей дом был поврежден или уничтожен в результате вооруженной российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Украинцы через портал "Дія" могут подать заявление о компенсации и получить жилищный сертификат для покупки нового жилья.

Как подать заявление?

  1. подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано);
  2. после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой еВідновлення в приложении "Дія".

В ведомстве отметят, что подать заявление на компенсацию смогут только единоличные владельцы жилья, чей дом:

  • разрушен из-за боевых действий после 24 февраля;
  • не подлежит восстановлению;
  • размещен на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий;
  • право собственности на него есть в Государственном реестре вещных прав.

При этом отмечается, что владелец жилья не должен иметь судимости за преступления против основ национальной безопасности.

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Жилье Война России против Украины
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