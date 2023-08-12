Украинцы могут получить компенсацию за уничтоженное во время войны жилье: как подать заявление

В Украине 1 августа стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чей дом был поврежден или уничтожен в результате вооруженной российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook .

Украинцы через портал "Дія" могут подать заявление о компенсации и получить жилищный сертификат для покупки нового жилья.

Как подать заявление?

подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано); после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой еВідновлення в приложении "Дія".

В ведомстве отметят, что подать заявление на компенсацию смогут только единоличные владельцы жилья, чей дом:

разрушен из-за боевых действий после 24 февраля;

не подлежит восстановлению;

размещен на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий;

право собственности на него есть в Государственном реестре вещных прав.

При этом отмечается, что владелец жилья не должен иметь судимости за преступления против основ национальной безопасности.

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