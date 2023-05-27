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Українці можуть оформити та обміняти паспорт в Іспанії: де саме

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Мадрид, Субота 27 травня 2023 10:01
Українці можуть оформити та обміняти паспорт в Іспанії: де саме Фото: українці можуть оформити та обміняти паспорт в Іспанії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці в Іспанії можуть оформити та обміняти паспорт. Сервісний центр запрацював у Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Сервісний центр працює за адресою: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid. Графік роботи: понеділок - субота, з 9:00 до 18:00.

Паспортний центр складається з 5 мобільних комплексів - спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою ДП "Документ". Наразі центр працює у тестовому режимі, тому отримати послугу можна за живою чергою. Після тестування запрацює електронна черга.

Які послуги можуть отримати українці у Мадриді:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Пізніше українці в Іспанії також зможуть обміняти посвідчення водія.

Варто зазначити, що в Іспанії діє ще один паспортний сервіс для громадян України. Він розташований за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia.

Де ще є паспорті сервіси України

Обміняти та оформити паспорти, а також обміняти водійські посвідчення можна у:

  • Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав);
  • Туреччині (Стамбул);
  • Словаччині (Братислава);
  • Чехії (Прага);
  • Німеччині (Берлін).

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