Українці можуть обміняти сертифікати "єВідновлення" на нове житло: як це зробити
Українці, які втратили житло та отримали сертифікати "єВідновлення" можуть використати їх для купівлі нової оселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство цифрової трансформації України.
Для того, щоб використати отриманий житловий сертифікат для купівлі нерухомості, потрібно:
- Оновити застосунок "Дія" до останньої версії.
- У розділі "єВідновлення" відкрити вкладку "Сертифікати на житло".
- Натиснути "Забронювати кошти".
- Дочекатися у застосунку Дія підтвердження про те, що кошти заброньовані. Підтвердження надійде протягом 5 робочих днів.
Зауважимо, що оформити угоду купівлі-продажу нової оселі необхідно протягом 30 днів. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса, який має доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
Попередньо з переліком таких спеціалістів можна ознайомитись за посиланням.
"Перед тим, як забронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Без цього не вдасться використати сертифікат", - сказано в повідомленні.
Припинити право власності можна у ЦНАПі або в нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора.
"Нагадаємо, щоб отримати житловий сертифікат, треба подати заяву про зруйноване майно через Дію. Далі комісія опрацює її та визначить суму компенсації. Після цього житловий сертифікат з відповідною інформацією відобразиться у вашому застосунку", - повідомили в Мінцифри.
"єВідновлення"
Нагадаємо, станом на 6 грудня виплати в рамках програми "єВідновлення" за пошкоджене внаслідок російської збройної агресії житло вже перевищили 3 млрд. гривень.
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