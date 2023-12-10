Українці можуть долучитися до відбудови: запущено сайт для пошуку роботи
В Україні з’явився сайт із пошуку вакансій у сфері відбудови й транспорту. На ньому розміщені вакансії в галузях транспорту, зв’язку, будівництва та відбудови в цілому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
На сайті можна знайти пропозиції від роботодавців, залучених до відновлення територій та інфраструктури. Вони передбачають можливості щодо безоплатного навчання, перекваліфікації або проживання.
"Це особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб", - наголосили в міністерстві.
Вакансії мають фільтри й інструменти сортування. Користувачі можуть обирати роботу за сферою, географією чи роботодавцем.
Крім актуальних пропозицій, на платформі наведені рекомендації щодо ефективного пошуку роботи, а також відповіді на найбільш часті питання.
Сайт доступний за посиланням. Наразі розміщено понад тисячу вакансій, проте вони постійно оновлюються.
Нагадаємо, в Україні активізували механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.
У Мінекономіки розповіли, до яких суспільних робіт залучили безробітних.
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