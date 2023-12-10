Українці можуть долучитися до відбудови: запущено сайт для пошуку роботи

В Україні з’явився сайт із пошуку вакансій у сфері відбудови й транспорту. На ньому розміщені вакансії в галузях транспорту, зв’язку, будівництва та відбудови в цілому.

На сайті можна знайти пропозиції від роботодавців, залучених до відновлення територій та інфраструктури. Вони передбачають можливості щодо безоплатного навчання, перекваліфікації або проживання.

"Це особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб", - наголосили в міністерстві.

Вакансії мають фільтри й інструменти сортування. Користувачі можуть обирати роботу за сферою, географією чи роботодавцем.

Крім актуальних пропозицій, на платформі наведені рекомендації щодо ефективного пошуку роботи, а також відповіді на найбільш часті питання.

Сайт доступний за посиланням. Наразі розміщено понад тисячу вакансій, проте вони постійно оновлюються.

Нагадаємо, в Україні активізували механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

У Мінекономіки розповіли, до яких суспільних робіт залучили безробітних.

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