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Українці Михайлюк і Лень доклалися до перемог своїх команд у НБА

Субота 30 грудня 2023 11:00
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Українці Михайлюк і Лень доклалися до перемог своїх команд у НБА Фото: Олексій Лень провів 13 хвилин на майданчику (nhregister.com)
Автор: Антон Федорців

Українські баскетболісти Святослав Михайлюк і Олексій Лень отримали ігрові хвилини в складах "Бостон Селтікс" і "Сакраменто Кінгз" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Михайлюк розпочав на лаві запасних протистояння з "Торонто" (120:118). Проте, змогу проявити себе від Джо Мазулли таки отримав.

На паркеті українець провів 7 хвилин. За відведений час він встиг набрати 5 очок, зробив 1 підбирання та оформив 1 асист. Оборонець з навиками форварда тричі кидав із гри, а влучними виявилися дві спроби Михайлюка. Зокрема, одного разу він влучив із-за "дуги".

Майже 13 хвилин у грі провів Лень. Поєдинок проти "Атланти" (117:110) для українця став другим після повернення з лазарету, де він опинився через травму щиколотки.

Центровий набрав 2 пункти, виконав 4 підбирання і віддав 4 передачі. Із гри Лень кидав двічі, але влучив лише одного разу. Зате за статистичним показником "плюс-мінус" його результат позитивний (+11).

До слова, напередодні підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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