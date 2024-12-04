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Українці у листопаді придбали понад 1000 нових комерційних авто: названі лідери ринку

Середа 04 грудня 2024 14:22
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Українці у листопаді придбали понад 1000 нових комерційних авто: названі лідери ринку Фото: українці у листопаді придбали понад 1000 нових комерційних авто (daimlertruck.com)
Автор: Константин Широкун

Впродовж минулого місяця на українському ринку було реалізовано 1089 нових комерційних автомобілів. Зазначається, що це на 1% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

У порівнянні з торішнім листопадом, реєстрації нових комерційних авто збільшились майже на 6%. До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  • Renault - 233 од.;
  • Citroen - 143 од.;
  • Mercedes-Benz - 100 од.;
  • MAN - 89 од.;
  • Scania - 59 од.

Усього ж з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 11,5 тисячі нових машин, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Для порівняння, впродовж листопада в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 10%. Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 64 тисячі нових легкових авто, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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