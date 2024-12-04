Украинцы в ноябре приобрели более 1000 новых коммерческих автомобилей: названы лидеры рынка
За прошедший месяц на украинском рынке было реализовано 1089 новых коммерческих автомобилей. Это на 1% больше, чем в предыдущем месяце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
По сравнению с ноябрем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто увеличились почти на 6%.
- Renault – 233 ед.;
- Citroen – 143 ед.;
- Mercedes-Benz – 100 ед.;
- MAN – 89 ед.;
- Scania – 59 ед.
Всего же с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 11,5 тысяч новых машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для сравнения, в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть больше 5,2 тысяч новых легковых авто. 64 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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