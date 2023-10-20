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Українці Лень і Михайлюк солідними виступами б'ються за місце в НБА: ефектне відео

Фото: Олексій Лень намагається зупинити Телена Хортона-Такера (henryherald.com)
Автор: Антон Федорців

Українські баскетболісти Олексій Лень і Святослав Михайлюк продовжують боротьбу за потрапляння в ростери "Сакраменто Кінгз" і "Бостон Селтікс" відповідно на прийдешній сезон Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

 

Михайлюк зіграв у передсезонному спарингу проти "Шарлотта". На паркеті він провів 9 хвилин і встиг набрати 6 очок і зробити 1 асист.

Українець зробив ставку на кидки з дистанції. Загалом Михайлюк виконав 8 спроб, із яких 7 були з-за дуги. Щоправда, влучними виявилися лише 2 кидки оборонця з навиками форварда. За статистичним показником "плюс-мінус" результат універсала позитивний – 8.

 

 

Солідніший перформанс проти "Юти" видав Лень. Український баскетболіст провів на домашній арені 26 хвилин і за відведений час набрав 7 пунктів, зробив 7 підбирань і оформив 1 асит.

Центровий був активним і в обороні. Зокрема, Лень виконав 5 блокшотів і став лідером "Кінгз" за цим показником. Щоправда, українець також "заробив" 4 персональні фоли, але цифри "плюс-мінус" зупинилися на позначці 23.

 

 

 

Для команд Михайлюка та Леня передсезонна підготовка завершилася. Наступного тижня "Бостон" і "Сакраменто" стартують у регулярному чемпіонаті НБА 2023/24. "Селтікс" у ніч на 26 жовтня зіграють перший матч проти "Нью-Йорка" на виїзді, а "Кінгз" тоді ж гостюватимуть в "Юти".

До слова, раніше "Прометей" програв удома "Лондон Лайонс" у групі Єврокубка.

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