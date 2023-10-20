ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці Лень і Михайлюк солідними виступами б'ються за місце в НБА: ефектне відео

США, П'ятниця 20 жовтня 2023 09:46
UA EN RU
Українці Лень і Михайлюк солідними виступами б'ються за місце в НБА: ефектне відео Фото: Олексій Лень намагається зупинити Телена Хортона-Такера (henryherald.com)
Автор: Антон Федорців

Українські баскетболісти Олексій Лень і Святослав Михайлюк продовжують боротьбу за потрапляння в ростери "Сакраменто Кінгз" і "Бостон Селтікс" відповідно на прийдешній сезон Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Михайлюк зіграв у передсезонному спарингу проти "Шарлотта". На паркеті він провів 9 хвилин і встиг набрати 6 очок і зробити 1 асист.

Українець зробив ставку на кидки з дистанції. Загалом Михайлюк виконав 8 спроб, із яких 7 були з-за дуги. Щоправда, влучними виявилися лише 2 кидки оборонця з навиками форварда. За статистичним показником "плюс-мінус" результат універсала позитивний – 8.

Солідніший перформанс проти "Юти" видав Лень. Український баскетболіст провів на домашній арені 26 хвилин і за відведений час набрав 7 пунктів, зробив 7 підбирань і оформив 1 асит.

Центровий був активним і в обороні. Зокрема, Лень виконав 5 блокшотів і став лідером "Кінгз" за цим показником. Щоправда, українець також "заробив" 4 персональні фоли, але цифри "плюс-мінус" зупинилися на позначці 23.

Для команд Михайлюка та Леня передсезонна підготовка завершилася. Наступного тижня "Бостон" і "Сакраменто" стартують у регулярному чемпіонаті НБА 2023/24. "Селтікс" у ніч на 26 жовтня зіграють перший матч проти "Нью-Йорка" на виїзді, а "Кінгз" тоді ж гостюватимуть в "Юти".

До слова, раніше "Прометей" програв удома "Лондон Лайонс" у групі Єврокубка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Україна вперше застосувала ATACMS: британська розвідка оцінила наслідки для окупантів
Україна вперше застосувала ATACMS: британська розвідка оцінила наслідки для окупантів
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ