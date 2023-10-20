ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы Лень и Михайлюк солидными выступлениями бьются за место в НБА: эффектное видео

США, Пятница 20 октября 2023 09:46
UA EN RU
Украинцы Лень и Михайлюк солидными выступлениями бьются за место в НБА: эффектное видео Фото: Алексей Лень пытается остановить Телена Хортона-Такера (henryherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк продолжают борьбу за попадание в ростеры "Сакраменто Кингз" и "Бостон Селтикс" соответственно на предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Михайлюк сыграл в предсезонном спарринге против "Шарлотта". На паркете он провел 9 минут и успел набрать 6 очков и сделать 1 ассист.

Украинец сделал ставку на броски с дистанции. В общей сложности Михайлюк выполнил 8 попыток, из которых 7 были из-за дуги. Правда, точными оказались всего 2 броска защитника с навыками форварда. По статистическому показателю "плюс-минус" результат универсала положительный – 8.

Более солидный перформанс против "Юты" выдал Лень. Украинский баскетболист провел на домашней арене 26 минут и за отведенное время набрал 7 пунктов, сделал 7 подборов и оформил 1 ассит.

Центровой был активен и в обороне. В частности, Лень исполнил 5 блок-шотов и стал лидером "Кингз" по этому показателю. Правда, украинец также "заработал" 4 персональных фола, но цифры "плюс-минус" остановились на отметке 23.

Для команд Михайлюка и Леня предсезонная подготовка завершилась. На следующей неделе "Бостон" и "Сакраменто" стартуют в регулярном чемпионате НБА 2023/24. "Селтикс" в ночь на 26 октября сыграют первый матч против "Нью-Йорка" на выезде, а "Кингз" тогда же будут гостить у "Юты".

К слову, ранее "Прометей" проиграл дома "Лондон Лайонс" в группе Еврокубка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Украина впервые применила ATACMS: британская разведка оценила последствия для оккупантов
Украина впервые применила ATACMS: британская разведка оценила последствия для оккупантов
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ