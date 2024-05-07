Украинцы в апреле купили почти 20 тысяч машин с пробегом: список самых популярных авто

По сравнению с апрелем 2023 года, количество регистраций таких авто увеличилась на 30%. В то же время, по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто – 48%.

В свою очередь, на машины с дизельными моторами приходится 24%, доля электромобилей составляет 17%, а на авто с ГБО и гибриды пришлось 6 и 5% соответственно. Лидером по количеству регистраций среди ввезенных машин с пробегом остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1106 шт.

Renault Megane - 916 шт.

Skoda Octavia - 732 шт.

Volkswagen Passat - 586 шт.

Volkswagen Tiguan - 511 шт.

Nissan Leaf - 497 шт.

Nissan Rogue - 482 шт.

Audi Q5 - 466 шт.

Tesla Model 3 - 414 шт.

Audi A4 - 373 шт.

Примечательно, что средний возраст подержанных машин, которые были поставлены на первый учет в апреле, составляет 9,3 года. Всего с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тысячи подержанных легковых авто, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.