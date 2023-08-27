Українці за кордоном можуть отримати паспорт, зроблений в Україні: алгоритм дій

Громадяни, які вимушено виїхали за кордон через активні бойові дії та втратили можливість отримати вже виготовлені документи в підрозділах ДМС і в центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс", мають можливість отримати ці документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державну міграційну службу України .

"Наразі врегульовано питання, яким чином громадяни, що оформили закордонні чи паспорти у вигляді ID-картки в одному регіоні, мали можливість отримати готові документи безпосередньо за місцем фактичного перебування в іншому регіоні України або за кордоном", - повідомили в міграційній службі.

За даними служби, на сьогодні працює механізм пересилання паспортів від одного територіального підрозділу міграційної служби до будь-якого в іншому регіоні України, а також через МЗС України до закордонних дипломатичних установ і розміщених за кордоном представництв Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Як отримати паспорт

Щоб отримати за кордоном паспортний документ, слід звернутися до закордонної дипломатичної установи України з заявою про отримання у країні перебування закордонного паспорта або внутрішнього паспорта у вигляді ID-карти.

Заява має бути адресована тому територіальному підрозділу ДМС в Україні, в якому цей документ оформлявся. Отримання доставленого до дипломатичної установи документа здійснюється виключно за умови особистої присутності заявника або законного представника (для дітей віком до 16 років). Доставка документа до установи здійснюється засобами дипломатичної пошти та складає від 3-х місяців.

Закордонні паспорти та ID-картки, оформлені в "Паспортному сервісі" на території Європи, зберігатимуться там протягом 3 місяців. Після закінчення цього терміну вони перебуватимуть у відповідному підрозділі ДМС на території України.

На час дії воєнного стану оформлені документи зберігаються у ДМС необмежений термін.

Нагадаємо, ми писали, що переселенці, які не зареєстровані, але фактично проживають на новому місці без договору оренди, можуть отримати субсидію.

Крім того, українці, які перебувають за кордоном, можуть отримати гривневу пенсію чи грошову допомогу. Наразі така послуга поширюється тільки на біженців у Польщі, але згодом її розширять і на решту країн.

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