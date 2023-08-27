Украинцы за границей могут получить паспорт, сделанный в Украине: алгоритм действий

Граждане, которые вынужденно выехали за границу из-за активных боевых действий и потеряли возможность получить уже изготовленные документы в подразделениях ГМС и в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис", имеют возможность получить эти документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной миграционной службы Украины .

"Сейчас урегулирован вопрос, каким образом граждане, оформившие заграничные или паспорта в виде ID-карты в одном регионе, имели возможность получить готовые документы непосредственно по месту фактического пребывания в другом регионе Украины или за рубежом", - сообщили в миграционной службе.

По данным службы, на сегодня работает механизм пересылки паспортов от одного территориального подразделения миграционной службы к любому в другом регионе Украины, а также через МИД Украины в зарубежные дипломатические учреждения и размещенных за рубежом представительств Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Как получить паспорт

Чтобы получить за границей паспортный документ, следует обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания загранпаспорта или внутреннего паспорта в виде ID-карты.

Заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ГМС в Украине, в котором этот документ оформлялся. Получение доставленного в дипломатическое учреждение документа осуществляется исключительно при условии личного присутствия заявителя или законного представителя (для детей в возрасте до 16 лет). Доставка документа в учреждение осуществляется средствами дипломатической почты и составляет от 3-х месяцев.

Загранпаспорта и ID-карты, оформленные в "Паспортном сервисе" на территории Европы, будут храниться там в течение 3 месяцев. По истечении этого срока они будут находиться в соответствующем подразделении ГМС на территории Украины.

На время действия военного положения оформленные документы хранятся в ГМС неограниченный срок.

Напомним, мы писали, что переселенцы, не зарегистрированные, но фактически проживающие на новом месте без договора аренды, могут получить субсидию.

Кроме того, находящиеся за рубежом украинцы могут получить гривневую пенсию или денежную помощь. Пока такая услуга распространяется только на беженцев в Польше, но впоследствии ее расширят и на остальные страны.

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