Украинцы за границей могут оформить паспорт: в каких странах

Украинцы за границей могут оформить и обменять паспорт. Специальные центры работают в нескольких странах ЕС и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Государственная миграционная служба уже запустила сервисы ГП "Документ" в пяти странах Европы и Турции.

Адреса сервисных центров

Польша:

Варшава: Al. Jerozolimskie 179, Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City;

Гданск: Aleja Grunwaldzka 415;

Краков: Galeria Krakowska, Pawia 5;

Вроцлав: plac Grunwaldzki 22.

Чехия

Прага: Náměstí Republiky 656/8, Staré Mesto.

Словакия

Братислава: Mlynskénivy 5A.

Испания

Мадрид: C. del Alto del Retiro;

Валенсия: Xàtiva (станция метро).

Германия

Берлин: Am Treptower Park 14;

Кельн: Breslauer Platz.

Турция

Стамбул: Лондонское шоссе Е-5, паркинг по ТЦ "Аэропорт".

Какие услуги могут получить украинцы за границей:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Также в Польше граждане Украины могут обменять водительские права и оформить страхование.

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