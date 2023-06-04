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Украинцы за границей могут оформить паспорт: в каких странах

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Украина, Воскресенье 04 июня 2023 13:40
Украинцы за границей могут оформить паспорт: в каких странах Фото: украинцы могут оформить паспорт в нескольких странах ЕС и Турции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы за границей могут оформить и обменять паспорт. Специальные центры работают в нескольких странах ЕС и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Государственная миграционная служба уже запустила сервисы ГП "Документ" в пяти странах Европы и Турции.

Адреса сервисных центров

Польша:

  • Варшава: Al. Jerozolimskie 179, Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City;
  • Гданск: Aleja Grunwaldzka 415;
  • Краков: Galeria Krakowska, Pawia 5;
  • Вроцлав: plac Grunwaldzki 22.

Чехия

  • Прага: Náměstí Republiky 656/8, Staré Mesto.

Словакия

  • Братислава: Mlynskénivy 5A.

Испания

  • Мадрид: C. del Alto del Retiro;
  • Валенсия: Xàtiva (станция метро).

Германия

  • Берлин: Am Treptower Park 14;
  • Кельн: Breslauer Platz.

Турция

  • Стамбул: Лондонское шоссе Е-5, паркинг по ТЦ "Аэропорт".

Какие услуги могут получить украинцы за границей:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Также в Польше граждане Украины могут обменять водительские права и оформить страхование.

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