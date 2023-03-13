Українці дали оцінку допомоги Заходу для відсічі російській агресії

Абсолютна більшість (українців 81%) вважають, що співробітництво України і Заходу для відсічі російській агресії - це "win-win" ситуація, коли у виграші і сама Україна, і також Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

З них 45% вважають, що Україна та Захід виграють у рівній мірі, 29% вважають, що переважно це виграш для України, але є виграш і для Заходу. Решта 7%, навпаки, бачать переважний виграш для Заходу, хоча Україна також виграє.

Тільки 9% вважають, що це співробітництво лише в інтересах України і лише 4% вважають - що лише в інтересах Заходу.

Майбутнє України

За результатами опитування 82% респондентів погоджуються, що майбутнє України як процвітаючої вільної країни залежить від того, чи вона стане членом ЄС (в т.ч. повністю погоджуються - 50%). Не погоджуються з цим - 14%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 22 лютого-6 березня 2023 року серед 2007 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.