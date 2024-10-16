Українці активно купують авто з Китаю: названі лідери ринку у вересні

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Зазначається, що з цієї кількості нових – 911 машин (+3%), а вживаних – 265 одиниць (-34%). Таким чином, автомобілі китайського походження охопили 16% вересневого ринку нових легкових авто.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка машин з Китаю становила 1,6%. Абсолютна більшість легкових авто з КНР були електромобілі – 81%.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження:

Zeekr 001 - 109 од.;

Volkswagen ID.4 - 103 од.;

Honda M-NV - 102 од.;

BYD Song Plus - 102 од.;

Nissan Ariya - 74 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 - 40 од.;

Volkswagen ID.4 - 26 од.;

Honda M-NV - 24 од.;

Chery EQ1 - 22 од.;

BYD Song Plus - 16 од.

Загалом же e вересні український автопарк поповнили 5,7 тисячі нових легкових авто. Лідерство за продажами у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4, а третє місце отримала Mazda CX-5. Також у п'ятірці кращих – пікап Toyota Hilux і кросовер Skoda Karoq.