Украинцы активно покупают авто из Китая: названные лидеры рынка в сентябре

За прошедший месяц украинцы приобрели почти 1,2 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше по сравнению с сентябрем 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

Отмечается, что из этого количества новых – 911 машин (+3%), а подержанных – 265 единиц (-34%). Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 16% сентябрьского рынка новых легковых автомобилей.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля машин из Китая составляла 1,6%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 81%.

Самые популярные модели новых легковых автомобилей китайского происхождения:

Zeekr 001 – 109 ед.;

Volkswagen ID.4 – 103 ед.;

Honda M-NV – 102 ед.;

BYD Song Plus – 102 ед.;

Nissan Ariya - 74 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

Zeekr 001 – 40 ед.;

Volkswagen ID.4 – 26 ед.;

Honda M-NV – 24 ед.;

Chery EQ1 – 22 ед.;

BYD Song Plus - 16 ед.

Всего же в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тысяч новых легковых авто. Лидерство по продажам в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжил удерживать кроссовер Renault Duster. Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а третье место получила Mazda CX-5. Также в пятерке лучших – пикап Toyota Hilux и кроссовер Skoda Karoq.