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Українці за 2024 рік придбали майже 70 тисяч нових авто: названі лідери ринку

Четвер 02 січня 2025 13:05
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Українці за 2024 рік придбали майже 70 тисяч нових авто: названі лідери ринку Фото: українці за 2024 рік придбали майже 70 тисяч нових авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В останній місяць 2024 року українці придбали понад 5,5 тисячі нових легкових автомобілів. Зазначається, що це на 6% менше, ніж у грудні 2023 року. Водночас відносно попереднього місяця – листопада 2024 року – попит на нові авто зріс на 5,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Першість на ринку утримує марка Toyota з результатом у 810 одиниць. На другому місці Skoda з 628 проданими авто. Третій результат у Renault – 526 машин. Також до п'ятірки лідерів потрапили Volkswagen (435 од.) та Peugeot (380 од.).

Всього за рік в країні було зареєстровано 69,6 тисячі нових легкових авто, що на 14% більше ніж у 2023 році.

До ТОП-10 2024 року потрапили:

  • Toyota – 10 731 од.;
  • Renault – 7 266 од.;
  • Skoda – 5 033 од.;
  • Volkswagen – 4 899 од.;
  • BMW – 4 833 од.;
  • Nissan – 2 777 од.;
  • Hyundai – 2 618 од.;
  • Peugeot – 2 474 од.;
  • Suzuki – 2 301 од.;
  • Mazda – 2 256 од.

Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster – 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 році поповнили вітчизняний автопарк.

При цьому у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster. Другим за популярністю був пікап Peugeot Landtrek, а "бронза" місяця у Toyota RAV4.

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