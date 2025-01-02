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Украинцы за 2024 год приобрели почти 70 тысяч новых авто: названы лидеры рынка

Четверг 02 января 2025 13:05
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Украинцы за 2024 год приобрели почти 70 тысяч новых авто: названы лидеры рынка Фото: украинцы за 2024 год приобрели почти 70 тысяч новых авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В последний месяц 2024 года украинцы приобрели более 5,5 тысячи новых легковых автомобилей. Отмечается, что это на 6% меньше, чем в декабре 2023 года. В то же время относительно предыдущего месяца - ноября 2024 года - спрос на новые авто вырос на 5,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Первенство на рынке удерживает марка Toyota с результатом в 810 единиц. На втором месте Skoda с 628 проданными авто. Третий результат у Renault - 526 машин. Также в пятерку лидеров попали Volkswagen (435 ед.) и Peugeot (380 ед.).

Всего за год в стране было зарегистрировано 69,6 тысячи новых легковых авто, что на 14% больше чем в 2023 году.

В ТОП-10 2024 года попали:

  • Toyota - 10 731 ед;
  • Renault - 7 266 ед;
  • Skoda - 5 033 ед;
  • Volkswagen - 4 899 ед;
  • BMW - 4 833 ед;
  • Nissan - 2 777 ед;
  • Hyundai - 2 618 ед;
  • Peugeot - 2 474 ед;
  • Suzuki - 2 301 ед;
  • Mazda - 2 256 ед.

Бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster - 6826 автомобилей этой модели в 2024 году пополнили отечественный автопарк.

При этом в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster. Вторым по популярности был пикап Peugeot Landtrek, а "бронза" месяца у Toyota RAV4.

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