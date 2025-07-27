Українську науку будуть фінансувати по-новому: що зміниться

Як зміниться фінансування науки

Трансформація науки наразі рухається в декількох напрямах. Основний – це зміна моделі фінансування наукових установ.

"Треба виявити спроможні інституції, які мають вагомі досягнення, передові фундаментальні дослідження, успішні прикладні впровадження, і надати їм додаткову підтримку", – зауважує Денис Курбатов.

Зараз в Україні проходить атестація близько 500 наукових інституцій. Це дасть можливість виміряти спроможності установ здійснювати наукові дослідження.

"Не за площами, чи масштабом, які має інститут. За 37 критеріями оцінюється, як наука впливає на нашу економіку, на обороноздатність, на розвиток суспільства. Наскільки активно виходять наукові публікації, які це публікації, чи залучаються грантові кошти, чи є співпраця з бізнесом. Яка у них патентна, експертна діяльність тощо", – каже він.

Результатами має стати нова формула фінансування.

"Вже є розроблена постанова про формулу додаткового фінансування. Робимо все, щоб ці гроші дійшли до кожного відділу, до кожної лабораторії і до кожного науковця. Гроші підуть і на обладнання, на розвиток установи. Бо проблем вистачає: від комуналки до розбитих від вибухів вікон", – відзначає Курбатов.

Чи будуть скорочувати співробітників

Цього року в державний бюджет вже заклали додаткові 155 мільйонів гривень на фінансування першого етапу – запровадження формульного фінансування кращих НДІ аграрного і суспільного напрямів. Крім них, атестацію зараз проходять такі напрями: природничий, технічний, біомедичний, гуманітарний і безпековий.

"В цілому, уже зараз видно, що великі сильні установи показують кращий результат", – додає співрозмовник.

Він наводить приклад. У 2024 році НДІ Українознавства, що раніше підпорядковувався МОН, приєднався до КНУ імені Шевченка. Попри невдоволення, інститут вперше за свою історію здобув одразу 2 з 4 грантів у відкритому конкурсі – раніше він узагалі не мав проєктного фінансування.

Завдяки ресурсам університету, зокрема грантовому відділу, молодим кадрам і збереженню штату, майна та бюджету, інститут посилив свої позиції, залишившись окремим підрозділом у структурі вишу.

При цьому заступник міністра зауважує, що про скорочення науковців і ївізльнення з роботи не йдеться.

"Жодна людина не має бути звільнена. Навпаки, люди, які перейшли в потужнішу установу, мають більше можливостей розвитку як вчені. Атестація не ставить за мету знищення інститутів. Головна задача – зміна моделі фінансування науки. Так, ми не збільшуємо відразу фінансування в десяток разів. Але даємо можливості отримувати і вищі зарплати, і кошти на обладнання і розвиток", – додає Курбатов.