"Української команда" оголосила терміновий збір на дрони-камікадзе

Волонтерський штаб "Українська команда" оголосив терміновий збір на великі дрони-камікадзе для бійців на Курському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook фонду.

"Допоможемо ЗСУ вибити ворога з Курщини! "Українська команда" оголошує терміновий збір на додаткові літачки-камікадзе для Курського напрямку. Кожен ваш донат – це допомога нашим просуватися вперед! Кожен літачок-камікадзе – це знищений росіянин, танк, беха, бронемашина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допомога військовим на Курському напрямку - це додатковий захист Харківської та Сумської областей від ворожих обстрілів.

"Допомагай нашим йти вперед на Курщині! Донать!", - закликає "Українська команда".

Реквізити:

Приватбанк

Монобанк

UAPay

Повні реквізити