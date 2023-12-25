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На українському кордоні зафіксували один з найвищих пасажиропотоків з початку вторгнення РФ

Понеділок 25 грудня 2023 13:31
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На українському кордоні зафіксували один з найвищих пасажиропотоків з початку вторгнення РФ Фото: на українському кордоні зафіксували один з найвищих пасажиропотоків з початку вторгнення РФ(Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Напередодні Різдва на українському кордоні зафіксовано пік пасажиропотоку. Це один з найвищих показників після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"За передріздвяний тиждень український кордон перетнули понад 750 тисяч осіб, з яких більшість - майже 394 тисяч - на в’їзд в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 23 грудня державний кордон перетнуло більш як 141,5 тисяч осіб, при цьому, майже 80 тисяч - на українсько-польській ділянці.

У ДПСУ зазначають, що це один з найвищих показників пасажиропотоку після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Варто зазначити, що безпосередньо напередодні Різдва пасажиропотік скоротився, але все ще залишається високим. Так, 24 грудня на кордоні оформлено більш як 111 тисяч осіб, з яких понад 66 тисяч - на в’їзд в Україну.

Найбільший пасажиропотік фіксується на кордоні з Польщею.

Прикордонники рекомендують подорожнім прокладати маршрути через пункти пропуску, які завантажені менше.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, що зараз відбувається на кордоні з Польщею.

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