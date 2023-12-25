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На украинской границе зафиксировали один из самых высоких пассажиропотоков с начала вторжения РФ

Понедельник 25 декабря 2023 13:31
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На украинской границе зафиксировали один из самых высоких пассажиропотоков с начала вторжения РФ Фото: на украинской границе зафиксировали один из самых высоких пассажиропотоков с начала вторжения РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В канун Рождества на украинской границе зафиксирован пик пассажиропотока. Это один из самых высоких показателей после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"За предрождественскую неделю украинскую границу пересекли более 750 тысяч человек, из которых большинство - почти 394 тысячи - на въезд в Украину", - говорится в сообщении.

В частности, 23 декабря государственную границу пересекло более 141,5 тысячи человек, при этом, почти 80 тысяч - на украинско-польском участке.

В ГПСУ отмечают, что это один из самых высоких показателей пассажиропотока после начала полномасштабного вторжения РФ.

Следует отметить, что непосредственно в канун Рождества пассажиропоток сократился, но все еще остается высоким. Так, 24 декабря на границе оформлено более 111 тысяч человек, из которых более 66 тысяч – на въезд в Украину.

Самый большой пассажиропоток фиксируется на границе с Польшей.

Пограничники рекомендуют путешественникам прокладывать маршруты через пункты пропуска, которые меньше загружены.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, что сейчас происходит на границе с Польшей.

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