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Українськомовну трансляцію фіналу PGL Major Copenhagen подивилися рекордні 137 000 глядачів

 

 

Кіберспортивна компанія Maincast встановила рекорд за кількістю одночасних глядачів українськомовного стріму, а українська мова стала другою за популярністю серед офіційних трансляцій турніру. 

Пік глядачів на україномовній трансляції фіналу PGL Major Copenhagen склав 137 000 глядачів на YouTube і Twitch, повідомляє ESCharts. Це сталося під час гранд-фіналу першого Мейджор турніру з CS2, який виграла українська організація NAVI.

Під час трансляції компанія Maincast проводила збір для бригади НГУ «Азов», за час трансляції вдалося зібрати 5,8 млн грн. Власник NAVI, Максим Кріппа,  подвоїв суму.

Джерело: https://t.me/maincasterska/12791

Попередній найкращий результат становив трохи більше 60 тисяч глядачів на піку — це було під час українського дербі між Natus Vincere та Monte на BLAST.tv Paris Major 2023. Обидва глядацькі рекорди були встановлені на каналах української студії Maincast.

 

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