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Українсько-ізраїльська місія FRIDA запрошує психологів та психіатрів приєднатися до команди проекту

Фото: українсько-ізраїльська місія FRIDA запрошує психологів та психіатрів приєднатися до команди проекту (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Українсько-ізраїльська гуманітарна місія FRIDA, яка об'єднує понад 1000 медиків-волонтерів, запрошує дипломованих психологів та психіатрів, а також студентів-медиків старших курсів за відповідними спеціальностями стати частиною найбільшого медико-волонтёрського руху країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення проекту.

"Війна, жорстока та трагічна прийшла в дім усіх громадян України. Багато хто потребує професійної допомоги та підтримки", - каже директор FRIDA Марк Нев'язький.

Українсько-ізраїльська гуманітарна місія FRIDA, яка об'єднує понад 1000 медиків-волонтерів, стартувала з проектом надання першої психологічної допомоги мирному населенню в районах, наближених до бойових дій.

У рамках проекту проводяться не лише виїзди до регіонів для надання допомоги, а й курси перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.

"Запрошуємо дипломованих психологів та психіатрів, а також студентів-медиків старших курсів за відповідними спеціальностями приєднатися до команди FRIDA", - зазначив засновник проекту Роман Гольдман.

Якщо ви готові приєднатися до команди проекту, звертайтесь за наступними контактами: office@frida-ukraine.com, +380934440707

Сторінки проекту у соціальних мережах: https://www.facebook.com/FRIDA.UKRAINE, https://www.instagram.com/frida_ukraine/

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