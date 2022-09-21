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Український тенісист дискваліфікований на 3,5 роки: що трапилося

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Середа 21 вересня 2022 13:34
Український тенісист дискваліфікований на 3,5 роки: що трапилося Фото: Данило Каленіченко матиме вимушену паузу в кар'єрі (btu.org.ua)
Автор: Антон Федорців

Українець Данило Каленіченко отримав суворе покарання від Міжнародної федерації тенісу (ITF) за вживання допінгу. Він не зможе грати в турнірах під егідою організації до листопада 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ITF.

Позитивний тест на заборонені препарати спровокував дискваліфікацію на 3,5 роки. 28-річний українець здав злощасну пробу ще минулої осені.

В організмі Каленіченка виявили лігандрол. Цей анаболічний препарат належить до категорії S1 у списку заборонених Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Сам тенісист погодився з покаранням дисциплінарних органів.

Раніше Каленіченко запевняв, що навмисно лігандрол не вживав. На думку тенісиста, препарат потрапив до його організму випадково. Однак, навести докази на підтвердження своєї версії українець не зумів.

Востаннє виходив на корт Каленіченко в листопаді 2021-го. На челенджері в Братиславі він дійшов до другого раунду та здав позитивний допінг-тест. Як наслідок, український тенісист втратить усі рейтингові очки за турнір і повинен повернути призові.

Уродженець Києва Каленіченко за роки виступів здобув 4 титули ITF в одиночному розряді. Також провів 1 матч у складі збірної України в Кубку Девіса, поступившись супернику з Японії у 2016 році.

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

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