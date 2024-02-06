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Український талант підписав контракт зі занепалим грандом Італії

Фото: Владислав Яворський в офісі "блучерк'яті" (gianlucadimarzio.com)
Автор: Антон Федорців

Генуезька "Сампдорія" запросила до своїх лав українця Владислава Яворського.

Про це заявив журналіст Джанлука Ді Марціо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий сайт інсайдера.

16-річний нападник опинився в структурі "блучерк'яті". Попервах він виступатиме за команди U-17 та U-18 генуезців.

Яворський – вихованець івано-франківського футболу. Він займався у лавах місцевого "Прикарпаття", а згодом опинився в Італії. Інтерес до габаритного форварда (189 см), якого порівнюють з Артемом Довбиком, також нібито проявляли "Фіорентина" та "Дженоа".

У системі "Сампдорії" Яворському допоможе акліматизуватися інший українець – Томас Свєткін. Син уродженця Тернополя вже отримував виклики до юнацьких збірних Італії. Із першою командою генуезців працює легендарний Андреа Пірло.

Що відомо про "Сампдорію"

Заснований у 1946 році клуб із Генуї, історичний гранд Серії А. Прізвиська – "блучерк'яті", "Дорія".

Головні успіхи команди припали на 80-ті та початок 90-х. Генуезці тоді виграли Скудетто 1990/91, здобули 4 Кубка та Суперкубок Італії-1991, тріумфували в Кубку кубків 1989/90, дійшли до фіналу Кубка чемпіонів 1991/92. Головним натхненником тієї епохи в історії клубу був бізнесмен Паоло Мантовані.

Торік "Сампдорія" безславно вилетіла зі Серії А. У нинішньому сезоні "блучерк'яті" йдуть в середині турнірної таблиці Серії B, випереджаючи зону плей-ауту лише на 5 очок.

До слова, раніше зібрали підбірку найперспективніших українців у чемпіонатах Італії та Німеччини.

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