Український снайпер ліквідував близько 15 окупантів, які йшли на штурм (відео)
Снайпер Сил оборони України зміг ліквідувати близько 15 російських військових, які йшли на штурм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 бригаду ЗСУ.
"Після невдалого штурму на техніці, яка підірвалася на мінах, окупанти знову прикинулися мертвими", - йдеться у повідомленні.
У бригаді зазначили, що дочекавшись темряви, вони вирушили штурмувати позиції українських захисників.
"Але не дійшли. Наш боєць за допомогою коригування дрона, ліквідував близько 15 загарбників зі звичайної гвинтівки", - додали військові.
Зазначається, що це результат роботи розвідників 47 окремої механізованої бригади.
Сили оборони України знищують росіян
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.
Також повідомлялось, що протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 300 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 59 одиниць військової техніки ворога.
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