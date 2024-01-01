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Український снайпер ліквідував близько 15 окупантів, які йшли на штурм (відео)

Україна, Понеділок 01 січня 2024 20:57
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Український снайпер ліквідував близько 15 окупантів, які йшли на штурм (відео) Архівне фото: Український снайпер ліквідував близько 15 окупантів (t me landforcesofukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Снайпер Сил оборони України зміг ліквідувати близько 15 російських військових, які йшли на штурм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 бригаду ЗСУ.

"Після невдалого штурму на техніці, яка підірвалася на мінах, окупанти знову прикинулися мертвими", - йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що дочекавшись темряви, вони вирушили штурмувати позиції українських захисників.

"Але не дійшли. Наш боєць за допомогою коригування дрона, ліквідував близько 15 загарбників зі звичайної гвинтівки", - додали військові.

Зазначається, що це результат роботи розвідників 47 окремої механізованої бригади.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.

Також повідомлялось, що протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 300 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 59 одиниць військової техніки ворога.

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