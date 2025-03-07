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Український ринок вживаних авто у лютому: які машини ввозили з-за кордону найчастіше

Фото: український ринок вживаних авто у лютому (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили майже 17 тисяч вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Telegram "Укравтопром".

Зазначається, що відносно лютого 2024 року цей показник зменшився на 5%. При цьому найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – близько 46%.

Далі йдуть:

  • Дизельні авто – 23%;
  • Електромобілі – 22%;
  • Гібриди – 5%;
  • Авто з ГБО – 4%.

За статистикою, середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року. Лідером реєстрацій серед ввезених в Україну машин з пробігом залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-5 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf - 900 од.;
  • Renault Megane - 653 од.;
  • Skoda Octavia - 592 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 490 од.;
  • Audi Q5 - 449 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тисячі уживаних легкових авто, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Раніше повідомлялось, що за перший місяць 2025 року у світі продали понад 6,7 млн легкових авто. Згідно зі статистикою, у січні світовий авторинок виріс на 1,9 відсотка в порівнянні з тим же місяцем 2024 року, до 6 782 098 машин.

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Автомобільний ринок