Український ринок вживаних авто у лютому: які машини ввозили з-за кордону найчастіше

Зазначається, що відносно лютого 2024 року цей показник зменшився на 5%. При цьому найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – близько 46%.

Далі йдуть:

Дизельні авто – 23%;

Електромобілі – 22%;

Гібриди – 5%;

Авто з ГБО – 4%.

За статистикою, середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року. Лідером реєстрацій серед ввезених в Україну машин з пробігом залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-5 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 900 од.;

Renault Megane - 653 од.;

Skoda Octavia - 592 од.;

Volkswagen Tiguan - 490 од.;

Audi Q5 - 449 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тисячі уживаних легкових авто, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Раніше повідомлялось, що за перший місяць 2025 року у світі продали понад 6,7 млн легкових авто. Згідно зі статистикою, у січні світовий авторинок виріс на 1,9 відсотка в порівнянні з тим же місяцем 2024 року, до 6 782 098 машин.