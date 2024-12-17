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Український ринок нових авто в листопаді: які машини частіше купував бізнес та приватний сектор

Вівторок 17 грудня 2024 15:05
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Український ринок нових авто в листопаді: які машини частіше купував бізнес та приватний сектор Фото: український ринок нових авто в листопаді (toyota.co.uk)
Автор: Константин Широкун

У листопаді український автопарк поповнили 5,2 тисячі нових легкових авто. З цієї кількості – 3,1 тисячі легкових авто було реалізовано приватним клієнтам, а 2,1 тисячі машин придбали юридичні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Таким чином, у порівнянні з листопадом 2023 року, продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку зменшились на 11%, а у корпоративному зросли – на 10%. Купуючи нові легкові авто у листопаді приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  • Toyota RAV4 - 155 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 133 од.;
  • Renault Duster - 105 од.;
  • Honda M-NV - 95 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 92 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  • Renault Duster - 406 од.;
  • Toyota Hilux - 145 од.;
  • Skoda Octavia - 101 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 97 од.;
  • Peugeot Landtrek - 84 од.

Нагадаємо, що загалом впродовж листопада в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 10%.

Лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota з результатом у 868 проданих машин. Відносно жовтня поточного року, продажі нових Toyota збільшились на 28%, а у порівнянні з листопадом 2023 року зросли на 2%.

На другому місці закріпився Renault – 533 реалізованих машин (-32% до жовтня; +39% до листопада 2023 року). Третій результат у Skoda – 514 одиниць. Також в ТОП-5 листопада потрапили Volkswagen (447 авто) та BMW (305 одиниць).

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