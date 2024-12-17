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Украинский рынок новых авто в ноябре: какие машины чаще покупал бизнес и частный сектор

Вторник 17 декабря 2024 15:05
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Украинский рынок новых авто в ноябре: какие машины чаще покупал бизнес и частный сектор Фото: украинский рынок новых авто в ноябре (toyota.co.uk)
Автор: Константин Широкун

В ноябре украинский автопарк пополнили 5,2 тысячи новых легковых авто. Из этого количества - 3,1 тысячи легковых авто было реализовано частным клиентам, а 2,1 тысячи машин приобрели юридические лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Таким образом, по сравнению с ноябрем 2023 года, продажи новых легковых авто в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%, а в корпоративном выросли - на 10%. Покупая новые легковые авто в ноябре частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

  • Toyota RAV4 - 155 ед;
  • Volkswagen Tiguan - 133 ед;
  • Renault Duster - 105 ед;
  • Honda M-NV - 95 ед;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 92 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  • Renault Duster - 406 ед;
  • Toyota Hilux - 145 ед;
  • Skoda Octavia - 101 ед;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 97 ед;
  • Peugeot Landtrek - 84 ед.

Напомним, что в целом в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысячи новых легковых авто. Это на 3% меньше чем в прошлом году. Относительно октября 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.

Лидерство на рынке новых авто удерживает японская марка Toyota с результатом в 868 проданных машин. Относительно октября текущего года, продажи новых Toyota увеличились на 28%, а по сравнению с ноябрем 2023 года выросли на 2%.

На втором месте закрепился Renault - 533 реализованных машин (-32% к октябрю; +39% к ноябрю 2023 года). Третий результат у Skoda - 514 единиц. Также в ТОП-5 ноября попали Volkswagen (447 авто) и BMW (305 единиц).

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