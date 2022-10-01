Український прапор уже в Лимані, - Зеленський
Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Президент заявив, що за цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше ,а за тиждень стане ще більше.
"Український прапор уже в Лимані. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму", - додав президент.
За його словами, Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року.
Президент додав, що український рух буде продовжуватись далі.
Нагадаємо, що сьогодні українські військові увійшли до Лиману.
Також раніше повідомлялось, що ЗСУ звільнили 5 населених пунктів біля Лиману.
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