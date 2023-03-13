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Український гранд отримав трансферний бан: що трапилося

Фото: "Дніпро-1" не зможе реєструвати новачків (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Заборону на реєстрацію нових футболістів отримав претендент на чемпіонський титул української Прем'єр-ліги "Дніпро-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport Arena.

"Спортклубівці" отримали трансферний бан через невиконання взятих на себе зобов'язань. Обмеження стосуватимуться чоловічої та жіночої команд "Дніпра-1".

До кінця сезону 2022/23 клуб не зможе реєструвати нових гравців. Таке покарання "Дніпро-1" отримав за порушення контрактних умов із неназваним футболістом. Керівництво "спортклубівців" розпочало роботу над вирішенням питання, оскільки жіноча команда ще не встигла заявити новачків.

"Дніпро-1" наразі йде на другій сходинці в УПЛ. Підопічні Олександра Кучера на три очки відстають від "Шахтаря". У наступному турі дніпровці зустрінуться з рівненським "Вересом" (18 березня).

У Прем'єр-лізі трансферне вікно зачинилося 1 березня. "Дніпро-1" встиг заявити низку зимових новачків. До команди Кучера приєдналися оборонці Айнер, Федорів, Каплієнко, Матарріта, хавбеки Євген Пасіч, Танковський і Підлепенець, вінгер Пеглоу.

До слова, напередодні "Динамо" мінімально переграло "Дніпро-1" на виїзді.

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