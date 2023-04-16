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Український гімнаст виборов "золото" на чемпіонаті Європи

Фото: український гімнаст Ілля Ковтун (facebook olympicua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 квітня, український гімнаст Ілля Ковтун виборов "золото" у вправах на паралельних брусах на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, що триває у турецькій Анталії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Кваліфікувавшись у фінал з другим результатом після дворазового чемпіона Європи у цьому виді Ферхата Аріджана з Туреччини, підопічний Ірини Надюк у вирішальний момент зумів додати й отримав за свою комбінацію 15,166.

Перевершити українця, як за коефіцієнтом складності, так і за рівнем виконання, не вдалося нікому, навіть досвідченому господарю змагань, який у підсумку став другим, з рахунком 14,933.

Окрім золотої медалі український спортсмен виборов ще й бронзову.

"Бронзову крапку у своїх виступах на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у турецькій Анталії поставив українець Ілля Ковтун. До чемпіонського титулу на паралельних брусах та бронзи у багатоборстві, вихованець Ірини Надюк додав медаль такого ж ґатунку у вправах на поперечині, отримавши за свій виступ оцінку 13,966", - повідомили в комітеті.

Нагадаємо, раніше в Туреччині український дзюдоїст Владислав Казіміров виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam.

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