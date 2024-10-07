Український єпарх стане кардиналом Папи Римського

Став відомий список нових кардиналів, який збирається призначити вже у грудні Папа Римський. Серед 21 кандидата є українець Микола Бичок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

Зазначається, що 6 жовтня 2024 року після молитви "Ангел Господній" Папа Франциск оголосив, що 8 грудня проведе консисторію, під час якої призначить нових кардиналів. Одним із них стане владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнський УГКЦ (Австралія), який народився в Тернополі.

Папа підкреслив, що нові кардинали символізують вселенськість Церкви, зміцнюючи зв’язки між Римом та місцевими церквами по всьому світу.

"Молімося за нових кардиналів, щоб, утверджуючи свою відданість Христові, милосердному і вірному Первосвященикові, вони допомагали мені в моєму служінні як Єпископа Риму для добра всього святого Божого люду", - наголосив Папа Франциск.

Повідомляється, що владика Микола Бичок, якому виповнилося 44 роки, стане наймолодшим кардиналом у новому складі.

Що ще відомо про українського єпарха

Микола Бичок народився 13 лютого 1980 року в Тернополі.

У липні 1997 року він вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя. Далі Бичок здійснював чернече та богословське формування не лише в Україні, але й у Польщі. Таким чином, він здобув ліценціят з душпастирського богослов’я.

17 серпня 2003 року майбутній кардинал склав довічні обіти. Вже у 2005 році він отримав ієрейські свячення.

Відомо, що як священник він здійснював різні душпастирські служіння, був настоятелем монастиря Отців Редемптористів та парафії в Івано-Франківську, провінційним економом. У 2015 року почав служіння на парафії святого Івана Христителя в Ньюарку, США, Філадельфійської архиєпархії УГКЦ.

15 січня 2020 року у Ватикані Папа Франциск призначив його новим Єпархом Єпархії святих Петра і Павла в Мельбурні УГКЦ в Австралії. Єпископська хіротонія відбулася у червні того ж року в архикатедральному соборі святого Юрія у Львові.